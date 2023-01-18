الصحة تعلن توزيع أدوية مرضى نزف الدم الوراثي والامراض المناعية

2023/01/18 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، توزيع أدوية لفئات من المرضى، متمثلة بمرضى نزف الدم الوراثي والامراض المناعية.

وقال الإعلام الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الصحة أعلنت اطلاق صرف وتوزيع أدوية الهيموفيليا لمرضى نزف الدم الوراثي وأدوية الامراض المناعية".

وأضاف أنه "سيتم توزيع الادوية إلى المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وحسب الاحتياج".

تحرير: أ خ

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