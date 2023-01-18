2023/01/18 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ojJp-He_9gE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس تحرير صحيفة المستقل علاء الخطيب : الاعلام الايراني يمارس هـ،ـجوما على السوداني وتصرفاته) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس تحرير صحيفة المستقل علاء الخطيب : الاعلام الايراني يمارس هـ،ـجوما على السوداني وتصرفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).