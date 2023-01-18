هذه ستكون مهامه!.. تعيين عارف الساعدي مستشاراً لرئيس الوزراء

2023/01/18 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي سيشرف على الأداء الثقافي.

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