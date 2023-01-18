رصيدنا بالصاعد ودينارنا بالنازل

2023/01/18 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم:جواد العطار

منذ تولي الحكومة الجديدة أعمالها قبل

ثلاثة اشهر ، وشعارها الرئيسي حكومة

خدمة وطنية تهدف الى دعم وتمكين الشرائح

البسيطة من حياة حرة كريمة ، لكن انخفاض

قيمة الدينار العراقي المف

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