2023/01/18 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، اطلاق صرف ادوية مرضى نزف الدم الوراثي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اطلقت صرف وتوزيع أدوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق ادوية مرضى نزف الدم الوراثي المركز الخبري الوطني.

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