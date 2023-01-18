شاهد.. اليخت الرئاسي يعوم ثانية بمياه الوطن

2023/01/18 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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اليخت الرئاسي يعوم ثانية بمياه الوطن المركز الخبري الوطني.

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