2023/01/18 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم اليمين المتطرف الداعم للحكومة في السويد، الأربعاء، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بأنه "ديكتاتور إسلامي"، على خلفية جمود المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم اليمين المتطرف السويدي: إردوغان "دكتاتور إسلامي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم اليمين المتطرف السويدي: إردوغان "دكتاتور إسلامي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).