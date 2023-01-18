زجاجه يصفي أشعة الشمس للحفاظ على البرودة الداخلية.. كيف يبدو

2023/01/18 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي هذا "البيت الخفي" الذي تبلغ مساحته 5490 قدمًا مربعًا في Joshua Tree بكاليفورنيا، الذي تم إدراجه مقابل 18 مليون دولار، على واجهة زجاجية تعكس المناظر الطبيعية.

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