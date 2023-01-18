2023/01/18 | 22:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تمضي الحكومة العراقية وسط مطبات خلافات شيعية – شيعية، وسنية- سنية،...

ظهرت المقالة ألغام الخلافات..



هل تنفجر تحت أقدام حكومة السوداني..



أم يمكن تجنبها؟ أولاً على المسلة.

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