اتفاق مبدئي لانتقال ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

2023/01/18 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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توصل نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ومواطنه أتلتيكو مدريد إلى "اتفاق مبدئي" على انتقال مهاجم الأول الدولي الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف الثاني حسب ما أفاد مصدر في النادي الكاتالوني وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال المصدر "هذا الصباح توصلنا إلى اتفاق مبدئي لانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو.



نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية".

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثلاثة ملايين يورو، مشيرة إلى أن الدولي الهولندي سينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2025، أي لمدة عامين ونصف العام.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أن مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق غاب عن التدريبات الجماعية بعد ظهر الأربعاء في مركز تدريبات نادي برشلونة، موضحا أن "اللاعب حصل على تصريح بالتغيب".

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس في مؤتمر صحافي في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم قبل الحصة التدريبية الأخيرة الإعدادية لمواجهة مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية "في الوقت الحالي، ليس لدي أي أخبار بخصوص ممفيس.



لا يزال لاعبا في برشلونة.



إنه دائما ما يجلب شيئا، إنه شخص غير عادي.



ليس لدي أي أخبار على الإطلاق، سنرى ما سيحدث".

وأضاف "لكن من حيث المبدأ، أنا أعول على الجميع لخوض مباراة الخميس في سبتة".

وتابع "سنناقش معه اليوم (الأربعاء) لنرى الأمر.



إنه قراره.



أن يغادر أو لا يغادر، أفهم أنه ليس من السهل عليه، فهو لا يلعب.



لكنني سأتحدث معه اليوم".

وعانى ديباي من إصابة في الفخذ بين أكتوبر ونوفمبر، كما أن المدرب تشافي لم يشركه كثيرا منذ بداية الموسم (لعب أربع مباريات، وسجل هدفا واحدا)، فأعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الشتاء.

وأبدى أتلتيكو مدريد بسرعة اهتماما كبيرا بديباي، لكن المبلغ الذي طلبه نادي البلاوغرانا في البداية (6 أو 7 ملايين يورو) كان مرتفعا جدا، قبل أن يتم تخفيضه في النهاية عقب مفاوضات بين الناديين.

وانضم ديباي إلى برشلونة في الأول من يوليو 2021 قادما من ليون في صفقة انتقال حر.



سجل الموسم الماضي (2021-2022) 13 هدفا مع تمريرتين حاسمتين في 38 مباراة.

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