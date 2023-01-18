2023/01/18 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط وصولات شراء وهمية وتجاوز على عقار تابع للدولة في محافظة البصرة، وتحويله إلى مرآب لوقوف السيارات.

وبحسب بيان الهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، فأن دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي قامت بأعمال التحرّي والتدقيق لمُستندات الصرف في مُستشفى الصدر التعليميّ، كشفت عن مُخالفاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ في عمليَّات الشراء والصرف لمادة منتوج زيت الغاز لمُولِّدات المُستشفى للأعوام (2018-2022)، لافتةً إلى أنَّ مجموع المبالغ المصروفة بموجب تلك الوصولات الوهميَّة بلغ (86,829,850) مليون دينارٍ".

وأضافت الدائرة أنَّ "ملاكات المُديريَّة، التي انتقلت إلى الجامعة التقنيَّة الجنوبيَّة، تمكَّنت من ضبط جهاز الامتصاص الذريّ عاطلاً عن العمل في الكليَّة التقنيَّة الطبيَّة"، مُنوّهةً بأنَّ "الجهاز الذي يُستخدَمُ لتحليل العناصر الثقيـلة وعيّنات الدم لم يتم إدخـاله الخدمة؛ كونه عاطلاً مُنذُ شرائه في العام 2012 ، رغم الحاجة الماسة إليه في تدريب الطلبة".

وأكَّدت أنَّه "تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، أسفرتا عن ضبط (3) مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في البصرة"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهمين تجاوزوا على بناية الأكاديميِّين التابعة لجامعة البصرة وقاموا باستغلال جزءٍ منها، واتخاذه مرآباً لوقوف العجلات وجباية مبالغ ماليَّة من أصحابها بصورةٍ غير قانونيَّةٍ"، مُشيرةً إلى "ضبط دفاتر وصولاتٍ ومبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط وصولات شراء وهمية وتجاوزاً على عقار عائد للدولة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط وصولات شراء وهمية وتجاوزاً على عقار عائد للدولة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).