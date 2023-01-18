الدفاع المدني تحرر يد عامل مطعم علقت بماكنة فرم (صور)

2023/01/18 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاربعاء، تمكنها من "تحرير" يد عامل مطعم علقت في ماكنة فرم اللحم، بعد أن عجزت الطواقم الطبية عن إخراجها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تنقذ يد عامل مطعم حجزت داخل ماكينة فرم لحم".

واضافت انها "اضطرت إلى استخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقطع المعدن وتحرير يده في المستشفى بعد أن تعذر على الطواقم الطبية إخراجها في محافظة واسط قضاء الكوت".

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