2023/01/18 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tnC3AtiQ16Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).