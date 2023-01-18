2023/01/18 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TUkfoFhjaYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحرك رسمي لمتابعة "المحتوى الهابط" وسط مخاوف على الحريات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحرك رسمي لمتابعة "المحتوى الهابط" وسط مخاوف على الحريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).