رئيس الجمهورية يؤكد جدية الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري

2023/01/18 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء في مقر إقامته بدافوس، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة.

وأكد رئيس الجمهورية بحسب بيان لمكتبه الاعلامي على “جدية الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري، ودفع عجلة التنمية والبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يتضمن الكثير من المرافق مثل الطرق السريعة والسكك الحديد وغيرها من المنشآت”.وتطرق رشيد “لتوضيح خطط العراق المستقبلية للارتقاء بواقع الزراعة ومعالجة شحة المياه، مشيرا إلى أن جميع المحافظات تسعى إلى النهوض بواقعها”، لافتاً إلى أن “العراق أتخذ الكثير من الإجراءات لتسهيل حركة المال، من خلال جملة من القرارات الحكومية التي تسمح باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في العراق”.وأشاد بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم مؤخرا الذي أعطى انطباعا جيدا لجميع دول العالم، وهذا منجز كبير وحقيقي للأشقاء القطريين، وكذلك الأمر بالنسبة للعراق ونجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.وقدّم الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مقترحا بشأن تأسيس مجلس أعمال عراقي – قطري بمشاركة القطاع الخاص والحكومي، حيث أكد رئيس الجمهورية دعمه لهذا المقترح، مشيرا إلى ضرورة التواصل بين الطرفين ودراسة المقترحات والأفكار من جميع الجوانب.

التالي

منذ 4 دقائق

القانونية النيابية: لا يوجد جرد دقيق للمشمولين بالعفو العام

منذ 59 دقيقة

الديمقراطي الكردستاني: الاتفاق على منح حصة عادلة للإقليم بموازنة 2023

منذ ساعتين

السوداني يعيين مستشاراً جديداً له

منذ ساعتين

الاتحاد الوطني: سياسة حكومة كردستان لا تخدم الشعب الكردي اليوم

منذ ساعتين

القانونية النيابية تكشف سبب تأخر إدراج قانوني الضمان والتقاعد في جدول البرلمان

منذ 4 ساعات

بالاسماء..



مجلس النواب يصوت على توزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة

منذ 4 ساعات

لجنة نيابية: جهات سياسية عرقل اجراء التعداد السكاني

منذ 5 ساعات

رئيس الجمهورية: العراق يمتلك الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة

منذ 5 ساعات

الحزب الديمقراطي يفصح عن آلية لـ” حل المشاكل” مع الاتحاد الوطني

منذ 6 ساعات

مجلس النواب يرفع جلسته

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد جدية الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد جدية الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).