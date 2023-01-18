خلال لقائه نظيره الجورجي..وزير الخارجية يؤكد استقرار الوضع الامني والسياسي

2023/01/18 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، خلال لقائه مع نظيره الجورجيّ، اليوم الاربعاء، أن الوضع الأمنيّ والسياسيّ شهد استقراراً كبيرًا بالرغم من التحديات التي تواجه المنطقة.وذكر بيان لوزارة […]

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