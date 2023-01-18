2023/01/18 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء،عن قيام مُديريَّة تحقيق البصرة بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لوصولات شراءٍ وهميَّةٍ وتجاوز على عقارٍ تابعٍ للدولة في المُحافظة.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وصولات شراء وهمية لأكثر من 86 مليون في البصرة المركز الخبري الوطني.

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