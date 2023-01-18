2023/01/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تتكفّل علاج مصابي حادث مشجّعي المنتخب بالخارج الملايين متلهّفة لتتويج العراق ببطولة خليجي 25 خلال حفل تاريخي بغداد – قصي منذر البصرة – الزمان تنتظر الملايين اليوم الخميس ، بلهفة فوز العراق على نظيره العماني ، لتتوجيه بلقب بطولة خليجي 25 التي ستشهد حفلا ختاميا تاريخيا وسط توقع حضور عدد من نجوم الغناء العراقي […]

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