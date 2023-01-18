2023/01/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس: تفكيرنا منصبّ على اللقب الرابع لإسعاد الجمهور بغداد- ساري تحسين قال مدربُ المنتخب الوطنيّ لكرة القدم خيسوس كاساس إن طموحنا يكمن في بلوغ المباراةِ النهائية لخليجي 25? وإن الطريق لم يكن سهلاً، بينما أصبح تفكيرنا الآن إحراز اللقب للمرة الرابعة وإسعاد الجمهور الكبير الذي يؤازرنا.وأضافَ كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق […]

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