2023/01/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاعر يتّهم محافظ البصرة بالتسبّب في حرمان خليجي 25 من (للفرح بصرتنه غني) بغداد – الزمان اتهم الشاعر الغنائي وليد خالد الشطري، محافظ البصرة أسعد العيداني بالتسيب في عدم مشاركة المطربة الاماراتية الكبيرة احلام في حفل اختتام خليجي 25 الذي يقام مساء اليوم.ووصف الشطري، المحافظ بالمخادع والمراوغ الذي أجهض مشروع أغنية كتبها الشطري ولحنها […]

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