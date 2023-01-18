2023/01/18 | 23:29 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الديموقراطيون الفيدراليون الجدد اجتماعا انتخابيا لمدة ثلاثة أيام بخطاب رئيسي من الزعيم جاجميت سينغ.أعضاء البرلمان من الحزب الوطني يجتمعون في أوتاوا لمناقشة أولوياتهم للجلسة القادمة.وتقول رئيسة المؤتمر جيني كوان إن هؤلاء سيشملون إلزام الليبراليين بكلمتهم بشأن تطوير الأدوية ودعم عمال الطاقة الذين قد يتأثرون بالسياسات البيئية الفيدرالية.كلاهما جزء من اتفاقية الثقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطوير الأدوية في كندا يتصدر أولويات تجمع الحزب الوطني الديمقراطي شبكة القيقب الدولية.

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