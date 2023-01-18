2023/01/18 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بدافوس، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، وبحثا عدة ملفات.وأكد رئيس الجمهورية، في بيان تلقته ايرث نيوز على “جدية الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري، ودفع عجلة التنمية والبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي […]

ظهرت المقالة عدة ملفات على طاولة رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أولاً على ايرث نيوز.

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