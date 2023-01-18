مَواطِنُ قلقِنا والسرُّ العُماني !

2023/01/18 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

وصل قطار خليجي 25 الى محطّته الأخيرة

حاملاً منتخبي العراق وعُمان ليكتُبا

خاتمة قصّة بطولة استثنائيّة بكلّ

تفاصيلها وأحداثها وشخوصها، فرضت

نجاحها مُنذ أن أبهرتْ عيون العالم بحفل

افتت

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