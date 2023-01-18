الداخلية تنفي دخول الجماهير من الآن إلى ملعب البصرة الدولي

2023/01/18 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادالداخلية تنفي دخول الجماهير من الآن إلى ملعب البصرة الدولي

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