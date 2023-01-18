درجال يتحدث عن تحضيرات مباراة العراق وعُمان

2023/01/18 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، عن تحضيرات مباراة العراق وعُمان التي ستجرى يوم غد على ملعب البصرة الدولي.

وقال درجال في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إنه "ستكون هناك 20 شاشة اضافية موجودة للجماهير لنقل مباراة المنتخب الوطني ونظيره العُماني في نهائي خليجي 25"، موضحا أن "ملعب الميناء سيكون بداخله شاشة كبيرة ومفتوح للجماهير".

وأضاف درجال أن "الجميع كان حريصا على ان تكون بطولة خليجي 25 في العراق، والاعلام لعب دوراً كبيراً في استضافة هذه البطولة".

هذا وستجرى يوم غد الخميس، المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العُماني، على أرض ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

تحرير: أ خ

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