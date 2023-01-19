خليجي 25.. استعدادات ميدانية لإنجاح النهائي

2023/01/19 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري وقادة أمنيون على استعدادات نهائي خليجي 25 في محافظة البصرة.

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