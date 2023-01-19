صحافيون عراقيون: عامل الاستقرار يقرب

2023/01/19 | 00:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ملعب البصرة نهائي "خليجي 25" (عمار علي/الأناضول)

يسود التفاؤل الشارع الرياضي العراقي، قبل انطلاق المواجهة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، بين منتخب "أسود الرافدين" ونظيره منتخب سلطنة عُمان، الخميس، على ملعب البصرة الدولي.

وعبّرت مجموعة من الصحافيين العراقيين في حديثهم مع "العربي الجديد"، عن تفاؤلهم بحصد منتخب "أسود الرافدين" لقب "خليجي 25" لكرة القدم، رغم صعوبة المواجهة النهائية ضد منتخب سلطنة عُمان.

واعتبروا أنّ منتخب سلطنة عمان منافس ليس بالسهل، خاصة أنه استطاع إخراج منتخب البحرين حامل النسخة الماضية، من نصف نهائي بطولة "خليجي 25" المقامة حالياً في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

ورأوا أن الاستقرار الذي نجح المدرب الإسباني خيسوس كاساس في صناعته داخل كتيبة "أسود الرافدين" سيكون أحد العوامل التي ترجح كفة العراق في اللقاء النهائي على أمل حصد اللقب الرابع في بطولة كأس الخليج.

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