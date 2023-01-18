قبرص تجرد 222 شخصا من

2023/01/19 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال فترة العمل به، والتي بلغت ثلاثة عشر عاما، قبل إيقاف العمل به، انتهك البرنامج المربحة قواعده هو مرارا، ومنح جوازات سفر قبرصية لمستثمرين غير مؤهلين، وتردد أن بعضهم ارتكب جرائم ومخالفات أخرى وهو يحمل الجنسية القبرصية.

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