شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة أمام أحد المنتزهات في كربلاء

2023/01/19 | 00:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZzNlKrivpIY

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