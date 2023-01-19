لجنة نيابية تكشف عن زيادة تخصيصات الثقافة في موازنة 2023

2023/01/19 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، الأربعاء سعيها لزيادة تخصيصات وزارة الثقافة في موازنة 2023 , فيما اكدت سعيها على تذليل العقبات التي تواجه قطاع السياحة والإعلام

وقال عضو اللجنة رفيق هاشم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن لجنته “بحثت مع وزير الثقافة احمد فكاك البدراني زيادة التخصيصات المالية للوزارة بما يضمن تطوير عمل الوزارة”.

وأضاف هاشم، أن “هناك مساع نيابية من اجل تذليل جميع العقبات التي تواجه عمل وزارة الثقافة من خلال التشريعات القانونية وزيادة تخصيصات الوزارة في موازنة 2023”.

وأوضح أن” لجنة الثقافة والإعلام النيابية ناقشت مع الجهات الحكومية التنفيذية تذليل العقبات التي تواجه قطاع السياحة والإعلام بالإضافة إلى تداخل الصلاحيات بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة “.

ودعا الصالحي إلى “تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الرسمية لتطوير الثقافة والإعلام وربط العمل بخطط واستراتيجيات لتحقيق الهدف المنشود والمرتبط بالثقافة والإعلام، وتطوير وتحديث المنظومة الثقافية والإعلامية “.

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