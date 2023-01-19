2023/01/19 | 00:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MwDM8mL3e9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "خليجي 25" .. حملة لتنظيف ضفتي شط العرب بتمويل وكالة التنمية الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "خليجي 25" .. حملة لتنظيف ضفتي شط العرب بتمويل وكالة التنمية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).