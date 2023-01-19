2023/01/19 | 00:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء 01/18/2023، عن قيام مُديريَّة تحقيق البصرة...

ظهرت المقالة وصولات شراء وهمية لعقارات الدولة بالبصرة أولاً على المسلة.

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