هل تحطم مروحية وزير داخلية أوكرانيا كان حادثا؟.. استمع إلى رد فولوديمير زيلينسكي

2023/01/19 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن "كل حالة وفاة هي نتيجة للحرب" عندما تحدث عن تحطم مروحية وزير داخلية الأوكراني في بروفاري.وردًا على سؤال المذيع عما إن كان قلقًا بشأن سلامته قال زيلينسكي: "لا، لست قلقا بشأن ذلك.ليس لدي كلام لأضيفه هنا".

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