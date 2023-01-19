2023/01/19 | 00:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الأربعاء 01/18/2023.رئيس كتلة الجيل...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: أربيل تلقت أموالا من بغداد خلافا للدستور..



وتدخل أميركي بملف نفط كردستان أولاً على المسلة.

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