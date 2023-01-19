صحافيون عمانيون يرجحون كفة منتخبهم على حساب العراق في نهائي خليجي 25

2023/01/19 | 01:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح عدد من الصحافيين والإعلاميين من سلطنة عمان الحاضرين في البصرة لتغطية بطولة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين أن المباراة بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي ستكون صعبة جدا، حيث رجح البعض أن تذهب المباراة للأوقات الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية، وذلك لتقارب مستوى المنتخبين، مع فوز منتخب عمان بها على حساب العراق.

فيما ذهب القسم الآخر إلى توقع فوز المنتخب العماني على المنتخب العراقي بهدف دون رد خلال الأوقات الأصلية من زمن المباراة.

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ولم يستطع قسم من الإعلاميين التكهن بنتيجة المباراة وذلك لصعوبتها على المنتخبين، وحضور أعداد غفيرة من الجماهير العراقية، التي ستعطي دافعاً مهماً وقوياً، وستشكل إضافة حقيقية لنهائي بطولة كأس الخليج.

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