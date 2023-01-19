2023/01/19 | 01:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

كانت حشود داعش المغيرة من خلف الحدود

التركية على الموصل، وغرب العراق العام

2013 الطور الثاني الهمجي من غارات المغول

"العثمانية" على بغداد قبل ما يزيد على

سبعة قرون من الزمان..

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