ماذا يجري في السجون ؟

2023/01/19 | 01:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في ظل نظام اعتقدنا أنه ديمقراطي، وفي

ظل مؤسسات قيل إنها منتخبة، مازال البعض

يعتقد بأنه يحمل تراخيص لإذلال الناس

وتعذيبهم والحط من آدميتهم..



اليوم نحن

أمام عملية ممنهجة لاستعادة ممارسات

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