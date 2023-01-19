وداعاً لبطولة لا تشبه غيرها

2023/01/19 | 01:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صفاء العبد

ليس كما في كلّ مرّة..



ففي نهائي أي بطولة

من بطولات كرة القدم لا يمكن لأي حديث أن

يعلو فوق حديث الفوز وكيفيّة تحقيقة من

هذا الطرف أو ذاك ..



فالكلّ يبحث عن

التتويج وليس غيره، إلا في "خ

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