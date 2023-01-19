مشادة كلامية بين بيتسو موسيماني ومدرب الحزم خلال مباراة في الدوري السعودي

2023/01/19 | 01:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مشادة كلامية بين الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، ونظيره البرتغالي فيليبي غوفيا، مدرب نادي الحزم، خلال مواجهة الفريقين في مسابقة دوري "يلو" السعودي.

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