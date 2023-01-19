إعادة 142 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل وسط تحذيرات عشائرية

2023/01/19 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭- ‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬رد‭ ‬وبدل‭ ‬وجدل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬شعبية‭ ‬وسياسية‭ ‬وبرلمانية ‭ ‬أعاد‭ ‬العراق‭ ‬142‭ ‬عائلةً‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬عائلات‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الجدعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬والجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬الأربعاء‭.‬ ‭ ‬وحذرت‭ ‬مصادر‭ ‬عشائرية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬حصول‭ ‬عمليات‭ ‬ثأر‭ ‬من‭ […]

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