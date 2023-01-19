2023/01/19 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام مخيم الهول في سوريا ليس مجموعة خيام متناثرة او متلاصقة كما توحي تسمية المخيم، وانّما هو تجمع سكاني كان يضم سبعين الفاً من عوائل عناصر تنظيم داعش، بما يضاهي العدد السكاني لكثير من البلدات والنواحي السورية والعراقية.
وهذا التجمع الهائل يأخذ من اسمه الهول الشيء الكثير، فقد أصبحت له منذ اكثر من ست […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا هول الهول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذا التجمع الهائل يأخذ من اسمه الهول الشيء الكثير، فقد أصبحت له منذ اكثر من ست […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا هول الهول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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