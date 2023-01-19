يا‭ ‬هول‭ ‬الهول

2023/01/19 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام مخيم‭ ‬الهول‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ليس‭ ‬مجموعة‭ ‬خيام‭ ‬متناثرة‭ ‬او‭ ‬متلاصقة‭ ‬كما‭ ‬توحي‭ ‬تسمية‭ ‬المخيم،‭ ‬وانّما‭ ‬هو‭ ‬تجمع‭ ‬سكاني‭ ‬كان‭ ‬يضم‭ ‬سبعين‭ ‬الفاً‭ ‬من‭ ‬عوائل‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بما‭ ‬يضاهي‭ ‬العدد‭ ‬السكاني‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬والنواحي‭ ‬السورية‭ ‬والعراقية‭.‬وهذا‭ ‬التجمع‭ ‬الهائل‭ ‬يأخذ‭ ‬من‭ ‬اسمه‭ ‬الهول‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير،‭ ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ […]

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