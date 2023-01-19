2023/01/19 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الإنتربول‭ ‬الدولي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬كوادر‭ ‬الإخوان‭ ‬الإعلامية‭ ‬والذين‭ ‬دأبوا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬والرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بأمن‭ ‬واقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬ويأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هؤلاء‭ ‬معتز‭ ‬مطر‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬وعبدالله‭ ‬الشريف‭ ‬وحمزة‭ ‬الزوبع‭ ‬وأسماء‭ ‬آخرين‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس شورى الاخوان في الخارج يختار مرشدا موقتا تفاديا للتصادم بين المنشقين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس شورى الاخوان في الخارج يختار مرشدا موقتا تفاديا للتصادم بين المنشقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).