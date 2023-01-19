2023/01/19 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب "مسيرة الحياة" (March for Life) السنوية التي تستضيفها العاصمة واشنطن، الجمعة، يجد الناشطون المنددون بالإجهاض أسبابا للاحتفال وأخرى للشكوك.

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