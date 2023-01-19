2023/01/19 | 01:52 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين الحديث عن مساحة الأرض، فإن كندا تعد ثاني أكبر دولة في العالم.من جهة أخرى ومن حيث عدد السكان، تحتل كندا المرتبة 39 فقط.لهذا سنخصص هذا المقال اليوم للتعرف على مساحات المدن الكندية.على الرغم من الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أن هذا البلد لا يخلو من المدن الكبيرة.تعتبر كل مدينة من هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساحات المدن الكندية: تعرف على ترتيب 31 مدينة كندية شهيرة شبكة القيقب الدولية.

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