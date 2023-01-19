2023/01/19 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة تفاصيل الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عن تدعيم الحدود العراقية مع إيران وتركيا، ما هي أبرز التحديات التي تشهدها الحدود العراقية مع دول الجوار؟ وما هي خطط السلطات الأمنية في السيطرة على الشريط الحدودي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود العراقية وآلية السيطرة عليها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود العراقية وآلية السيطرة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).