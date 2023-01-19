في السعودية.. إنتر يقسو على غريمه ميلان ويحسم لقب كأس السوبر الإيطالي

2023/01/19 | 02:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توّج نادي إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على نظيره إسي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء يوم الأربعاء، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

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