"لأسباب إنسانية".. السلطات الجزائرية تفرج عن معارض

2023/01/19 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت الجزائر عن المعارض ورجل الأعمال الجزائري، رشيد نكاز الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو 2022 لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2019، الأربعاء "لأسباب إنسانية"، على ما أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير معتقلي الرأي.

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