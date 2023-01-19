وفاة الفنان العراقي علي داخل

2023/01/19 | 03:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر اليوم الخميس، بوفاة الفنان العراقي علي داخل.

وذكر المصدر لوكالة تقدم ان “الفنان العراقي علي داخل توفي اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض”.

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