2023/01/19 | 04:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بقوة على مقارنة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برد الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا مع "تكتيكات" الزعيم النازي أدولف هتلر، واصفا إياه بأنه "ادعاء سخيف ومضحك تدعمه رواية خاطئة وكلمات سخيفة".

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