إشارة من مبابي في قطر تعيد جدل انتقاله إلى ريال مدريد

2023/01/19 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم الفرنسي، كليان مبابي، أعاد التكهنات من جديد من قطر حول انتقاله إلى ريال مدريد.

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